Il 2 Giugno c’è “Pic Nic e Note” al Miralfiore: gruppi musicali del territorio sul palco

PESARO – “Pic Nic e Note” l’evento musicale promosso dal Comune di Pesaro in collaborazione con Auser è in programma venerdì 2 Giugno, dalle 12:30, al Miralfiore.



Sarà «arricchito di contenuti, è pronto a far ballare e riflettere pesaresi e visitatori per una giornata di musica e parole nel nostro splendido parco urbano» spiega Enzo Belloni, assessore all’Operatività.

«Pesaro è pronta a celebrare la Festa della Repubblica e i valori di democrazia e libertà che porta con sé». Ma non solo, «Non potevamo accantonare quanto successo nelle ultime settimane – ha aggiunto Belloni -. Per questo, alla proposta musicale già prevista nel segno di Pesaro Città creativa UNESCO, aggiungeremo un momento particolare di ringraziamento: un plauso ai volontari che, dopo l’alluvione che ha colpito Pesaro il 16 e 17 maggio, hanno dato il loro contributo. Lo faremo insieme agli amici di Cantiano, che saranno con noi portando le loro eccellenze enogastronomiche e l’energia che ha saputo dimostrare questa comunità colpita dal disastro del settembre 2022 e che ha ancora bisogno di sostegno».

“Pic Nic e Note” avrà inizio alle 12:30 con ritrovo nell’anfiteatro verde del parco urbano per accogliere le parole sul 2 Giugno di Brunella Paolini, accompagnata dalle note del violoncello di Jacopo Mariotti. Il musicista, che da 10 anni si esibisce per il Rossini Opera Festival, sarà sul palco anche per la performance electro-acustica con Paolo Tarsi, artista che si è specializzato in composizione con il premio Oscar Luis Bacalov e che collabora con figure di primo piano della scena elettronica, jazz e rock.

Protagonisti dell’appuntamento “pilota” «che ci auguriamo diventi fisso nel calendario della città per vivere al meglio, il parco urbano», dice Belloni, saranno poi le band territorio che si alterneranno sul palco dell’arena del Miralfiore, introdotte e raccontate da Brunella Paolini ed Eleonora Rubechi Mensitieri. A partire da Nameless, il più giovane gruppo rock della città, composto da 4 ragazzi la cui età sommata raggiunge i 55 anni. Si proseguirà poi con i Babel e, subito dopo, con gli Apnea, formazione che ha appena da poco lanciato il suo ultimo singolo “Adrenalina”. Sul palco anche Riccardo Selci & Fool Band e, in chiusura, la carica dei 41 anni di rock di Joe Castellani & Blues Machine.

«Tutti i gruppi avranno la possibilità di esibirsi, con un impianto audio e luci professionale – spiega l’organizzatore e direttore artistico Ugo Betti – in un’arena naturale unica, il Parco Miralfiore. La loro energia e la loro musica guideranno la giornata che sarà anche un segnale di sostegno a Cantiano, presente a “Pic Nic e Note” con i suoi piatti e prodotti di eccellenza – polenta, porchetta e birra artigianale – che saranno proposti a coloro che ci raggiungeranno». Sul posto anche il truck food Polpo di Fulmine con la proposta di mare.