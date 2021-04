È un 17enne di Pesaro il rapinatore arrestato dalla Polizia a Rimini

PESARO – È di Pesaro ed ha solamente 17 anni il giovanissimo rapinatore finito in manette nella giornata del 28 aprile. Il minore, pistola e volto coperto, aveva tentato il colpo in un supermercato Conad a Rimini. Erano da poco passate le 18 quando ha fatto irruzione nell’esercizio ed ha intimato alla commessa di consegnargli i contanti, circa 800 euro, presenti nel registratore di cassa.



Quando il colpo sembrava riuscito il giovane è stato bloccato da alcuni dipendenti dell’esercizio. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento della Polizia di Stato che lo ha arrestato per il reato di rapina aggravata in concorso. Un intervento provvidenziale in quanto il 17enne stava cercando di divincolarsi per scappare.



Nel suo zaino è stato rinvenuto un passamontagna, un cacciavite ed un coltello a serramanico. La pistola che aveva con sé era vera anche se caricata a salve. Ad attenderlo fuori c’era un complice a cui il giovane ha fatto in tempo a lanciare il bottino prima di essere braccato. Il 17enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasferito nel carcere minorile di Bologna.