14 agenti per Pesaro e Urbino, Lega: «La sicurezza è strategica per lo sviluppo»

PESARO – Rinforzi per le forze dell’ordine, in arrivo 14 agenti per Pesaro e Urbino. Ad annunciarlo è stato Matteo Salvini, leader della Lega. Gli agenti saranno in servizio da metà luglio a metà settembre nell’ambito del piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva.

«14 le donne e uomini in divisa per dare una risposta concreta alle necessità del territorio in vista del periodo turistico, fortemente voluta dal sottosegretario all’Interno con delega alla Pubblica Sicurezza Nicola Molteni – spiega Matteo Salvini – Con la Lega al governo si passa dalle parole ai fatti: rinforzi di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza si sommano a nuove assunzioni».

Il commissario regionale della Lega Marchetti insieme a Salvini

«Abbiamo spinto ulteriormente per quella sicurezza indispensabile per una stagione estiva da cui Le Marche attendono la ripartenza di una parte sostanziale dell’economia regionale – aggiungono per la Lega il commissario regionale Riccardo Augusto Marchetti e i consiglieri regionali Luca Serfilippi e Giorgio Cancellieri – La sicurezza è strategica per la serenità e lo sviluppo sia economico che sociale del territorio e le Marche storicamente sono una regione gioiello della legalità. La Lega continuerà a spendersi con costanza perché rinnovino questo invidiabile primato».