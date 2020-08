Wi-fi in centro, Castelfidardo aderisce al progetto europeo

CASTELFIDARDO – Centro storico e luoghi d’aggregazione in rete. È un progetto su scala europea, seguito con interesse e convinzione dal Comune, che ha intercettato un importante finanziamento grazie al quale il centro storico e i principali luoghi di aggregazione sono ora dotati di wi fi gratuito per l’utente. Un salto di qualità tecnologico realizzato per il tramite di “Connesi”, partner tecnico che ha predisposto concretamente l’impianto composto da 14 hotspot già attivi che garantiscono il libero accesso alla connettività internet senza fili su banda larga negli spazi pubblici. “Wifi4EU” è a disposizione di tutti i cittadini e dei visitatori per usi informativi, ricreativi e turistici: per usufruirne è sufficiente “autenticarsi” alla rete tramite account Google o Linkedin o sms.

«Un nostro obiettivo di programma che prevede la connettività gratuita per tutti i cittadini compie il suo primo passo concreto. Questo intervento ci pone ad un livello di servizio di altissimo livello anche per l’accoglienza turistica», dice il sindaco Roberto Ascani.

Su indicazione della Giunta comunale, gli access point sono stati installati in piazza della Repubblica-piazza Leopardi, piazzale Don Minzoni, auditorium San Francesco, biblioteca-museo del Risorgimento, sala convegni di via Mazzini, salone degli Stemmi del palazzo comunale, museo della Fisarmonica, scuola civica di musica “Soprani”-giardini Mordini, sala convegni di piazza Sant’Agostino.