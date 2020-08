Pallavolo, in B2 ci sarà anche la Lardini Filottrano: non ci sono più dubbi

FOLOTTRANO- Il rebus è finalmente risolto ed è praticamente certo che la Lardini Filottrano giocherà nella prossima stagione nel campionato nazionale di serie B2.

In attesa che arrivi la pubblicazione delle 144 squadre che parteciperanno ufficialmente alla prossima 4’ serie nazionale, la squadra di coach Persico sarà l’unica rappresentante della provincia di Ancona ed avrà come avversaria nel girone a 12 le altre marchigiane della Bcc Fano, Corplast Corridonia, Volley Angels Porto San Giorgio, Don Celso Fermo e Pagliare oltre probabilmente alle formazioni umbre.

I dubbi che non ci fosse spazio per la Lardini erano nati perché la Fipav aveva pubblicato sul proprio sito l’elenco delle società aventi diritto a partecipare alla prossima serie B2 e tra i 144 nomi non era compreso quello della Lardini Filottrano. Infatti la società non viene ripescata ma reintegrata dopo aver rinunciato a giocare in serie A1 cosa che avviene prima di attingere alla lista di ripescaggio. Pertanto il posto sostanzialmente non è mai stato in dubbio considerando che nella stagione 2019/20 le iscritte alla serie B2 erano state 137, ben 7 in meno di quelle ammesse per la stagione 20/21 che va a cominciare. Quindi con 7 caselle da riempire e il 1′ posto nella lista alla quale attingere, nonostante le apparenze c’è sempre stata serenità nell’ambiente filottranese che tutto sarebbe andato come da programma.

La Lardini avrebbe potuto scegliere di partecipare anche alla serie B1 trovandosi come avversaria la Pieralisi Jesi e la Clementina Volley 2020 ma il progetto filottranese riparte da una squadra under 19 che aspirerà anche al trofeo regionale e a rappresentare le Marche alle finali nazionali che nel 2020 non si sono disputate per colpa del covid-19 e dell’interruzione anticipata della stagione. La serie B1 per una squadra giovanissima seppur di talento, sarebbe stato un esame troppo duro al quale sottoporre la squadra di Persico che in B2 avrà invece la giusta dimensione. Appuntamento quindi al PalaGalizia a partire dal 6-7 novembre per misurare la consistenza tecnica del nuovo progetto Lardini. L’esperienza precedente ha scritto già la storia.