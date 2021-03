Volley, la Paoloni Macerata si prende al tie-break il derby con la Nef Osimo

OSIMO- Non manca lo spettacolo nel derby di Serie B tra Nef Osimo e Paoloni Macerata. Alla fine la spuntano gli ospiti imponendosi 2-3 al termine di un match tiratissimo e molto combattuto. Decisivi alcuni frangenti in cui i locali di Roberto Masciarelli sono apparsi un po’ frettolosi nella gestione di alcune palle chiave. Applausi per Macerata che dimostra di saper tenere alla grande il campo al cospetto di un avversario duro e ostico quale può considerarsi quello osimano.

SALA STAMPA

Roberto Masciarelli (Tecnico Nef Osimo): «C’è un po’ di amaro in bocca per il risultato Penso che visto come abbiamo giocato oggi probabilmente potevamo fare meglio nel quinto set. Purtroppo non abbiamo la continuità necessaria e facciamo troppi errori consecutivi e questo non ci ha permesso di portarlo punto a punto, anche se lo avevamo recuperato».

LA NEF OSIMO – PAOLONI MACERATA 2-3 (21-25; 25-23; 14-25; 25-20; 13-15)

LA NEF OSIMO: Valla 8, Schiaroli, Uncini, Gamberini, Carletti, Albanesi 2, Polidori 8, Paolucci 5, Gagliardi 1, Carrer, Stella 29, Silvestroni 5, Molari All. Masciarelli

PAOLONI MACERATA: Stella 5, Meschini, Storani, Tobaldi 16, Biagietti 5, Gasparrini, Calistri 12, Lanciani 9, Leoni, Persichini 10, Marconi 12, Uguccioni, Sigona All. Giganti

Arbitri: Valentina Battisti e Rosalba Santoniccolo