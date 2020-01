Osimo, i vigili ritrovano un’auto rubata

OSIMO – Oggi pomeriggio, 10 gennaio, erano di pattuglia gli agenti della polizia locale di Osimo quando a Campocavallo hanno trovato una macchina sospetta. Si trovava in sosta da diverso tempo, come segnalato da un cittadino, e aveva il vetro dal lato guidatore infranto.

L’auto, una Fiat 500L, risultava essere stata rubata lo scorso novembre a Monte Roberto. La macchina è stata subito posta sotto sequestro e si trova adesso a disposizione dei carabinieri e della polizia di Stato, qualora reputino utile un suo esame per il prosieguo delle indagini. Una volta che l’interesse investigativo sarà venuto meno, la Fiat sarà restituita al legittimo proprietario.

In queste serate gli stessi agenti hanno effettuato un servizio serale straordinario per aumentare la presenza e il controllo del territorio e supportare le forze di polizia ad ordinamento statale impegnate nella repressione dei reati predatori perpetrati nel comune di Osimo e limitrofi.

Il dirigente del commissariato Giuseppe Todaro, che ha salutato la città a dicembre in consiglio comunale, ha appena lasciato Osimo per il nuovo incarico di capo gabinetto della Questura di Rimini. Non è ancora stato individuato colui che gli succederà nella posizione e quindi al timone per questo periodo c’è l’ispettrice Agnese Marinelli.