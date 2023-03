Via Ancona a Osimo, i lavori per la frana non sono ancora partiti

OSIMO – Sarebbe dovuto partire il cantiere per i lavori che procederanno con il senso unico alternato in via Ancona a Osimo. L’ordinanza di chiusura totale della strada è stata revocata ma una data certa per la partenza dei lavori ancora non c’è. Ieri mattina (13 marzo) infatti, in fase di inizio come annunciato, è stato riscontrato un disguido che ha fatto rallentare tutto. Anas sta prendendo accordi per un’interferenza con la linea del gas, da spostare proprio per la mancata chiusura totale del tratto. Il ripristino nei tempi dettati di circa tre mesi adesso è in bilico. Sono stati i cittadini di San Biagio e Aspio a preferire quell’opzione sulla viabilità, come espresso la scorsa settimana durante il consiglio di quartiere straordinario. All’assemblea i residenti avevano anche suggerito di spingere per far lavorare gli operai di notte, come succede già per il raddoppio della statale 16 tra Torrette e Falconara, o di realizzare una rampa e scendere sotto alla frane lavorando dal terreno per occupare meno carreggiata stradale.

Il sindaco

«Insieme con i cittadini di San Biagio, Anas ha accolto il nostro invito a revocare l’ordinanza di chiusura completa di via Ancona per i lavori alla frana – ha ribadito il sindaco Simone Pugnaloni -. I cittadini hanno convenuto con l’Amministrazione comunale e con Anas che i lavori si effettuino mantenendo il senso unico alternato. Una bella pagina di democrazia partecipata, si è scelto insieme la strada migliore per la quale ringrazio la Regione Marche per aver finanziato tempestivamente l’opera su una strada di sua proprietà e l’Anas che si è messa a nostra disposizione per decidere come intervenire». Il fronte franoso si estende sul corpo stradale per circa 60 metri di lunghezza con un dislivello di 12 metri e dai giorni del forte maltempo, il 23 e 24 gennaio, quella frana sta mettendo a dura prova gli automobilisti che transitano per la lunga strada che da Osimo porta ad Ancona e viceversa.