Variante a nord, il sindaco di Osimo scrive al ministro

OSIMO – Il Comune di Osimo sta portando avanti l’iter per la variante a nord. Il sindaco Simone Pugnaloni in queste ore ha fatto sapere di voler scrivere al Ministero per avere aiuto: «Oggi scriverò al ministro delle Infrastrutture e delle Finanze affinché questa opera strategica per la città possa essere finalmente inserita e finanziata con i fondi del recovery fund. Assieme ad essa anche la complanare che finalmente possa deviare il traffico pesante dal centro abitato di Osimo Stazione», dice.

Poi spiega il tutto: «Ho richiesto un anticipo del 10 per cento del contributo della Regione Marche di tre milioni e centomila euro. Con tali risorse realizzeremo la rotatoria davanti al centro commerciale Cargopier e la bretella Sbrozzola-via Ancona. L’anticipo delle prime risorse che arriveranno rappresenta un nodo centrale per tutta la variante a nord perché, nella gara d’appalto per la progettazione delle due infrastrutture viarie da realizzare, al miglior offerente sarà chiesto come progetto migliorativo quello preliminare di tutta la variante a nord. Il progetto preliminare avrà una doppia finalità, potrà essere apposto sulla nuova proposta di Prg e servirà a richiedere il parere di Via (Valutazione di impatto ambientale) e Vas (Valutazione ambientale strategica)».

Al via anche i lavori per la nuova copertura del campo di calcio a 5 presso il Cespo. «Il restyling delle strutture sportive è al centro delle attività dell’Assessorato allo Sport. Gli impianti devono essere efficienti e funzionali per le attività agonistiche ed amatoriali».