Vandalismo e degrado, il sindaco di Osimo ricevuto dal Prefetto

OSIMO – Stamattina, 26 gennaio, assieme al comandante della Polizia locale Daniele Buscarini, il sindaco Simone Pugnaloni ha partecipato ad Ancona al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Darco Pellos appositamente per affrontare le problematiche emerse nel centro storico di Osimo, con episodi di degrado, vandalismo e bivacchi nelle serate del weekend. Alla presenza del Colonnello provinciale dei carabinieri, del Generale provinciale della Guardia di Finanza e del Questore di Ancona, il Prefetto ha assicurato che per i prossimi fine settimana, in particolare il sabato, saranno organizzati nuovi servizi interforze ma spostando l’orario dei controlli nella fascia serale, dalle 19 all’1, anziché di pomeriggio. Questo perché gli episodi di disagio segnalati dai residenti avvengono sempre dopo le 22. «Assieme al comandante Buscarini abbiamo garantito la presenza e la collaborazione anche di una pattuglia della polizia locale – spiega il primo cittadino -. Inoltre il Prefetto ha sollecitato l’amministrazione comunale a valutare la reintroduzione dell’ordinanza che già la scorsa estate vietata il consumo di bevande da asporto la sera nel perimetro del centro storico. Questa possibilità sarà valutata in una seduta di giunta. L’ordinanza per evitare il consumo di asporto, che spesso è causa di bivacchi e abuso di alcol, sarebbe semmai emessa non prima della prossima settimana».

Le telecamere

Al Prefetto è stato anche garantito l’impegno del Comune nell’implementare la videosorveglianza pubblica con due appositi progetti seguiti dall’assessore alla sicurezza Federica Gatto ed entrambi già finanziati. Considerando le 81 telecamere attualmente presenti, entro aprile si arriverà a 115 ed entro al fine del 2022 saranno 127 le spycam comunali su tutto il territorio osimano.