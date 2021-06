Vandali al parco del Monumento di Castelfidardo: preso di mira il bar di Frolla

CASTELFIDARDO – Hanno appena preso in gestione il chiosco all’interno del parco nazionale del Monumento di Castelfidardo e con tutto il loro solito entusiasmo hanno iniziato a lavorare portando gioia a chiunque decide di passare un pomeriggio al parco.

Stamattina però (25 giugno) è arrivata una brutta notizia, un atto deprecabile ha tolto il sorriso dai loro volti, almeno per un po’. I ragazzi di Frolla, microbiscottificio solidale osimano che dà lavoro ai ragazzi con disabilità, hanno scoperto con grande dispiacere che i ladri hanno preso di mira anche il loro chiosco.

Il vaso delle mance

Il post

«In questo mondo di ladri c’è ancora un gruppo di amici che non si arrende mai. Purtroppo questa notte abbiamo ricevuto una visita poco gradita», hanno detto i titolari di Frolla postando sul proprio profilo Facebook alcune foto. Hanno attaccato anche un cartello alla porta per informare i clienti dell’accaduto.

I ladri hanno rubato le mance

Stanotte appunto ignoti si sono introdotti nel bar. I ladri hanno scassinato la porta e si sono introdotti all’interno, rubando anche le mance che i clienti donano ai ragazzi disabili che ogni giorno lavorano in quell’attività. «Dispiace perché oltre che al danno il fatto che sono state rubate le mance per i nostri ragazzi. Questa mattina resteremo chiusi per sistemare al meglio le cose». Stamattina infatti si sono recati alla stazione dei carabinieri per sporgere denuncia. Sempre ieri sera un gruppo di vandali avrebbe scavalcato le recinzioni e cercato di deturpare il gruppo bronzeo. Potrebbe trattarsi dello stesso gruppo. Il parco era già attenzionato speciale in questi anni dopo diversi attacchi di tipo vandalico ai danni del patrimonio pubblico.