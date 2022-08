Vandali a Osimo, l’assessore annuncia spycam nei campetti

OSIMO – L’assessora alla Polizia di Osimo Federica Gatto dice la sua dopo che giovani hanno devastato i campetti di Osimo Stazione e tirato sassate alle auto in sosta a San Biagio l’altra sera. Ragazzini terribili infatti sono entrati in azione, di nuovo, a Osimo, scatenando le ire dei residenti. In particolare per il secondo episodio sono stati avvertiti i carabinieri: a notare il gruppo di ragazzini lungo via Pascoli sono stati alcuni residenti, che hanno messo in guardia gli altri abitanti della zona attraverso la chat di vicinato su Whatsapp.

«Purtroppo spesso si assiste ad un uso improprio dei parchi e dei campetti da calcio, manifestando mancanza di rispetto e inciviltà per i beni comuni – sono le parole dell’assessora -. Per questo motivo nei prossimi investimenti in termini di videosorveglianza saranno prese in considerazione proprio queste aree ma l’invito è innanzitutto segnalare alle autorità preposte questi episodi in modo tale che le forze di polizia possano intervenire tempestivamente per individuare i responsabili. La polizia locale ovviamente monitorerà i campetti ma è necessaria la collaborazione di tutti affinché gli interventi siano più incisivi e risolutivi.

Per quanto riguarda San Biagio, qualora si procederà alla denuncia, se non è stata ancora presentata, potranno essere di aiuto le spycam installate in via Pascoli ma anche in questo caso è necessario fare appello al rispetto, alla vigilanza ed alla correttezza per una convivenza che possa definirsi civile».