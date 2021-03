Valmusone, la situazione Covid nelle case di riposo

OSIMO – Migliora lentamente la situazione Covid nelle case di riposo della Valmusone. Fabio Cecconi, presidente della casa di riposo Grimani Buttari, afferma: «Giovedì 18 marzo abbiamo avuto i risultati dei tamponi molecolari ed altri 10 ospiti colpiti dal virus sono ritornati negativi quindi restano in quattro ancora positivi. Poi tra il personale solo in due sono ancora positivi. Inoltre ieri, venerdì 19, il dottor Guido Sampaolo con la sua squadra dell’Usca ha completato la seconda dose di vaccino sia al personale che agli ospiti. Speriamo di avere sempre notizie positive».

Massimo Piergiacomi, presidente della casa di riposo Opera pia Ceci della vicina Camerano, afferma: «I numeri sono drammatici ma finalmente troviamo abbiamo il coraggio di dire che il peggio è passato, la situazione sta migliorando di giorno in giorno, la luce è sempre più vicina. Dai tamponi molecolari fatti lunedì scorso (19 marzo) agli ospiti che hanno contratto il virus emerge un quadro abbastanza rassicurante: 43 sono tornati ad essere negativi. A questi vanno sommati i sei che sono riusciti a non contrarlo nonostante tutto, per un totale quindi di 49 ospiti negativi su 62 presenti oggi in struttura. Lunedì 22 ripeteremo il tampone sui 13 ancora positivi sperando che siano anche loro riusciti a vincere la battaglia. Anche il personale è ormai quasi tutto negativo e molti di quelli sono già ritornati al lavoro. Ci auguriamo di tornare per Pasqua una struttura Covid free. La situazione è ancora complicata ma le condizioni della maggioranza degli ospiti è ormai stabile».