La Valmusone rende omaggio al 25 aprile, ecco tutti gli eventi in programma

Osimo e Castelfidardo hanno organizzato una serie di eventi, musicali e di grande spessore culturale, aperti alla cittadinanza, per la prima volta in presenza dopo la pandemia

OSIMO e CASTELFIDARDO – Per celebrare la festa della Liberazione il 25 aprile al teatro La Nuova Fenice di Osimo alle ore 17 i solisti dell’Accademia d’arte lirica si esibiranno in “Le musiche che hanno fatto l’Italia”. Seguirà il corteo con la banda Città di Osimo che arriverà al cippo della Resistenza, tra via Lionetta e via San Francesco, per la deposizione della Corona di alloro e i discorsi celebrativi.

Il 25 aprile a Castelfidardo

Si torna a celebrare in presenza lunedì 25 aprile nella vicina Castelfidardo, con una cerimonia che – nel rispetto delle vigenti normative anticovid – si svolge prevalentemente nel salone degli Stemmi a partire dalle 10.30. In un mondo scosso da nuovi, assurdi, venti di guerra, il tema assunto come fulcro dell’incontro partecipato dalle autorità istituzionali e culturale, è “La Resistenza con gli occhi dei bambini“. Ad offrire infatti la sua preziosa testimonianza, è la professoressa Anna Rosa Nannetti, scampata all’eccidio di Monte Sole del settembre 1944, tristemente noto come strage di Marzabotto. L’intervento verrà introdotto dal saluto del sindaco Ascani e della presidente della locale sezione Anpi Elisa Bacchiocchi. A seguire, il contributo degli istituti comprensivi locali e quello sonoro del complesso filarmonico “Città di Castelfidardo”. A fine mattinata, la deposizione della corona d’alloro in memoria dei caduti ricordati nell’atrio del Comune e al cippo dei fratelli Brancondi. Nel pomeriggio alle 18.30, in piazza della Repubblica nella cornice del Festival dell’entroterra, spettacolo musicale dei Sambene preceduto da letture sulla resistenza in collaborazione con l’Anpi.

Ecco il programma completo:

Ore 10.30

Saluto del sindaco Roberto Ascani

Saluto della Presidente locale Sezione Anpi Elisa Bacchiocchi

Testimonianza della professoressa Anna Rosa Nannetti

Contributo degli Istituti Comprensivi locali

Deposizione di corona d’alloro nell’atrio del Comune

Esibizione del Complesso Filarmonico “Città di Castelfidardo”

Ore 11.30

Partenza di una staffetta al cippo che ricorda l’eccidio dei F.lli Brancondi.