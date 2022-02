Valmusone, ecco i numeri delle iscrizioni negli istituti tecnici e nei licei

OSIMO – Le iscrizioni agli istituti superiori della Valmusone si sono chiuse facendo registrare buoni numeri sia negli istituti tecnici che nei licei. All’istituto “Laeng Meucci” di Osimo e Castelfidardo la dirigenza ha notato un incremento anche rispetto al 2021 del 26%. In particolare al Liceo scienze applicate, nuovo corso per il prossimo anno scolastico, ci sono 48 iscrizioni, all’Itis informatica-Elettronica “Meucci” 59, all’Ipsia “Laeng” di Osimo 21, all’Ipsia Moda “Laeng di Osimo 18, all’Itis Meccatronica 33, per un totale di 107 al “Meucci” e di 72 al “Laeng” (179 in totale contro i 142 dell’anno scorso). A questi andranno aggiunti gli iscritti ai corsi serali. A livello di incremento il “Laeng-Meucci”, diretto dal preside Angelo Frisoli, quest’anno si attesta sul podio assieme al Vanvitelli-Stracca di Ancona e il Galilei di Jesi per quanto riguarda la provincia dorica, segno che i ragazzi assieme alle loro famiglie hanno voluto dare una spinta al Tecnico attestando un aumento in linea alla media nazionale con grande soddisfazione della scuola, che quest’anno oltretutto celebra i suoi primi 40 anni. Buoni anche i numeri dell’Einstein-Nebbia di Loreto presieduto dal dirigente Francesco Lucantoni: all’Alberghiero si registrano 121 iscrizioni per Enogastromia e ospitalità alberghiera e quattro per l’indirizzo Turismo mentre per il corso Commerciale rispettivamente una per Enogastronomia e ospitalità alberghiera e 29 per Turismo, lieve calo complessivo rispetto all’anno scorso.

I licei

Si passa così al liceo. Secondo i dati di questi giorni in Italia sta crescendo l’interesse per gli istituti tecnici e professionali, scelti rispettivamente dal 30,7 e dal 12,7% dei ragazzi e delle ragazze. I licei, con i loro diversi indirizzi, restano però in testa nelle preferenze delle studentesse e degli studenti tanto che vengono scelti dal 56,6% dei neoiscritti. Al Campana di Osimo, diretto dalla preside Milena Brandoni, si segnano 27 iscrizioni per la prima classe del Classico, 82 per lo Scientifico, 52 per il Linguistico e 83 per le Scienze umane, corso nato l’anno scorso che ha portato una ventata di presenze apprezzabili, per un totale di 244. Al Corridoni osimano 42 per il biennio Amministrazione, Finanza e Marketing e 16 per Costruzioni, Ambiente e Territorio. Entrambi gli istituti osimani si attestano sugli stessi numeri dell’anno scorso. Una scelta variegata che sposta di poco le attitudini degli studenti in questi anni tanto difficili per l’emergenza pandemica e la didattica a distanza. Come ribadiscono i tre presidi, adesso l’attenzione maggiore è far rimanere i ragazzi a lezione in presenza e aiutare le classi quinte a gestire l’esame di Stato che non sarà online.