Valmusone, iscritti in crescita nelle classi delle scuole medie

OSIMO – Anche quest’anno in Valmusone le iscrizioni agli istituti superiori si sono chiuse facendo registrare buoni numeri sia negli istituti tecnici che nei licei. Se per le prime elementari si assiste invece a una drastica diminuzione delle iscrizioni, alle scuole medie il calo di nascite non si fa ancora sentire in maniera pesante come alle primarie. In alcuni casi il trend è di crescita e la perdita di classi arriverà probabilmente tra qualche anno.

Ad Osimo ad esempio le Bruno da Osimo passeranno da 94 a 122 iscritti nelle prime medie delle tre sedi: Osimo Stazione, San Biagio e le Krueger di piazzale Bellini. Va peggio all’istituto comprensivo Caio Giulio Cesare, che nella sede principale di Osimo scenderebbe da 124 a 106, mentre a Offagna da 31 a 30, ed anche all’Istituto Trillini, che al Borgo passa da 100 a 96 e soprattutto a Passatempo da 35 a 21, perdendo una sezione.

Le iscrizioni a Castelfidardo e nelle altre città

Anche a Castelfidardo si registrano situazioni diverse tra istituti comprensivi: al Soprani si scenderà dai 113 del 2021 ai 97 del prossimo settembre mentre all’istituto comprensivo Mazzini si sale da 71 a 76. Perdite considerevoli che stanno facendo riorganizzare le classi prime per garantire la migliore fruibilità della lezione da parte degli studenti. Alle medie di Camerano le matricole saranno 72 mentre l’anno scorso erano state 78 e poi a Sirolo, la perla del Conero che comprende anche Numana, si registra il trend migliore della Valmusone, salendo da 41 a 60 iscritti in prima media.