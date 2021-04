Valmusone, calano i contagi ma due classi sono già in quarantena

OSIMO – È scattata la didattica a distanza per due classi della scuola dell’infanzia e della scuola media a Passatempo di Osimo. Si è registrato ieri (12 aprile) un caso di contagio per contatti familiari, subito isolato dall’Asur Area Vasta 2. Non si parla di focolaio ma, a neppure una settimana dal ritorno sui banchi degli alunni marchigiani, gli studenti delle due classi dell’istituto Trillini dovranno rispettare la quarantena e tornare a studiare in dad.

Intanto la regione Marche registra a oggi a Osimo un totale di 296 persone in quarantena, di cui 173 positive al Covid. Un dato che diminuisce seppur lentamente.

A Castelfidardo stesso trend con 97 positivi e 123 persone in quarantena. Il sindaco Roberto Ascani dice: «Ci stiamo organizzando per allestire un paio di punti vaccinali in città in collaborazione con i medici di famiglia, l’Asur e le farmacie comunali: una volta completato il ciclo delle fasce maggiormente esposte a gravi rischi di salute in caso di contrazione del virus, l’obiettivo è estendere la vaccinazione diffusa a tutte le altre categorie. In occasione del sopralluogo del Commissario straordinario per l’emergenza generale Figliuolo, la Regione Marche ha annunciato di voler raggiungere il target delle 900mila vaccinazioni e dell’immunità di gregge entro fine luglio, a patto che ci siano congrui rifornimenti di dosi».

Bene anche a Loreto con 49 positivi e 70 totali in isolamento. «Comportamenti che fanno onore a tutti noi, come quello delle vaccinazioni nella nostra tensostruttura – afferma il primo cittadino Moreno Pieroni -. Si replica sabato 17 aprile. Tutti insieme dobbiamo continuare su questa strada. L’obiettivo è che da qui ai prossimi giorni Loreto possa tornare ad aprire alcune attività».