Osimo, ubriaco in auto fermato dalla polizia

OSIMO – Aveva trascorso la serata a bere nei bar del centro storico di Osimo e poi si era messo alla guida della sua auto ma la pericolosa andatura a zig zag ha attirato l’attenzione della pattuglia del Commissariato di Polizia locale che stava vegliando sulla sicurezza dei cittadini. Gli agenti hanno subito raggiunto il trasgressore, chiedendogli di arrestare la marcia nel primo posto utile ma lui, con la stessa indifferenza, è arrivato fin davanti a casa. Sceso dal mezzo, barcollante e farfugliante parole senza senso, ha rifiutato di sottoporsi all’etilometro, disconoscendo quanto gli veniva intimato formalmente, fino al punto di andarsene dentro casa lasciando la patente in mano agli operatori della Volante.

Il deferimento è scattato nell’immediato. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, fatto per cui è anche prevista la sospensione della patente di guida.