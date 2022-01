Osimo, troppe infrazioni sulla strada per un automobilista: record di multe, per oltre 18mila euro

OSIMO – Record di sanzioni per un conducente in transito ad Osimo Stazione. Nei giorni scorsi, durante i consueti controlli del territorio, mentre si trovavano alla Stazione, gli agenti della Polizia locale osimana hanno intimato l’alt ad un veicolo in transito sulla statale 16 che è risultato essere privo di copertura assicurativa con la revisione scaduta mentre al posto di guida si trovava una persona cui era stata revocata la patente. Al termine della contestazione delle infrazioni, il veicolo posto simultaneamente sotto fermo e sequestro è stato dato in custodia al conducente così come prevede il Codice della Strada.

Nella serata di lunedì 24 gennaio, mentre si ripeteva il controllo della popolosa frazione osimana, i poliziotti locali si sono visti transitare davanti agli occhi lo stesso veicolo che avevano sanzionato non più di dieci giorni prima e che si sarebbe dovuto trovare nel luogo di custodia designato anziché circolare ancora privo di copertura assicurativa. Imposto l’alt alla macchina hanno proceduto a verbalizzare la sequela di infrazioni commesse dal conducente che, avendo violato gli obblighi di custodia, ha portato all’elevazione di sanzioni per un totale di oltre 18mila euro ed all’inevitabile confisca del mezzo che è stato tolto dalla disponibilità del conducente ed affidato al servizio Aci.