Tragico incidente a Castelfidardo, impatta contro una mietitrebbia: muore centauro di 26 anni

Vittima un giovane del posto. Task force di soccorsi ma per salvargli la vita ma non c'è stato nulla da fare

CASTELFIDARDO – Tragico schianto a Castelfidardo attorno alle 13 di oggi, 8 giugno. Una moto si è schiantata contro una mietitrebbia in via XXV Aprile, di fronte alla rsa. L’impatto frontale è stato fatale al centauro, giovane, 26enne.

Inutile il tentativo di rianimarlo sulla strada da parte del personale sanitario. Dall’ospedale di Torrette si è alzato in volo Icaro che ha fatto calare il medico con il verricello ma per il ragazzo, di Castelfidardo, non c’era già più nulla da fare.

Sul posto tuttora task force di sanitari e forze dell’ordine.

(servizio in aggiornamento)