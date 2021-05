Tragedia a Filottrano, uomo trovato senza vita in casa

FILOTTRANO – Avrebbe congedato la moglie con una scusa, mandandola a fare la spesa e dicendole che sarebbe rimasto a casa. Al piano di sopra c’era il figlio, il solo che ha udito il rumore, un colpo sordo. Il padre aveva deciso di farla finita.

La tragedia si è consumata stamattina (5 maggio) alla periferia di Filottrano, Tornazzano. Un uomo di 81 anni è deceduto nella sua abitazione. A fargli esalare l’ultimo respiro il colpo di pistola che si sarebbe inferto. Sul posto una pattuglia dei carabinieri per constatare il decesso e ricostruire l’esatta dinamica del fatto.

Tutti gli indizi sembrano propendere appunto per il gesto volontario. Poco prima l’ambulanza arrivata a sirene spiegate ma i tentativi di rianimazione sono stati vani. Non si conoscono i motivi al momento. Già qualche mese fa Filottrano era rimasta sotto choc per un suicidio in casa avvenuto proprio lì vicino.