Tragedia a Filottrano, coppia trovata senza vita in casa

Carabinieri di Osimo e 118 sono intervenuti in una abitazione dove sono stati rinvenuti i corpi di due coniugi, uccisi a quanto pare da colpi di arma da fuoco. Fra le prime ipotesi, anche un possibile omicidio-suicidio

Tragedia a Filottrano, dove i carabinieri di Osimo e il personale del 118 sono intervenuti in una abitazione dove sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due coniugi, uccisi a quanto pare da colpi di arma da fuoco.

A dare l’allarme sarebbe stato il figlio della coppia, recatosi in casa dei genitori all’incirca a metà pomeriggio, dopo non essere riuscito a mettersi in contatto con i familiari.

Fra le ipotesi delle prime ricostruzioni, anche quella di un possibile omicidio-suicidio che l’uomo, 60enne ex appartenente alle forze dell’ordine attualmente in pensione, potrebbe aver compiuto nei confronti delle moglie quasi coetanea e allettata, per poi togliersi la vita.