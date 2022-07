Osimo, torna la Silent red night per una movida consapevole

OSIMO – Movida “da sballo” ma controllata. Dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19, ritorna a Osimo la “Silent red night”, l’evento organizzato dai giovani della Croce Rossa di Osimo per i giovani della città. Una serata all’insegna della musica e del divertimento sano, ma con una particolarità: il silenzio. Si tratta infatti di una grande festa silenziosa. Ogni partecipante potrà prenotare delle cuffie e ascoltare così la musica che preferisce tra tre diversi stili. A far ballare Osimo e non solo, quest’anno nella speciale cornice dei giardini di piazza Nuova, saranno La Regina trash music, Francesco Niccoletti e Leonard&David. L’appuntamento, che è inserito nel programma estivo del Comune di Osimo, è per venerdì 22 luglio a partire dalle 22 ed è già possibile acquistare le prevendite (www.criosimo.it).

La sensibilizzazione

Il party a impatto acustico zero, che ha visto già tre edizioni di successo (2017, 2018 e 2019), sarà occasione per i giovani Cri del comitato di Osimo per diffondere sul territorio le loro attività di promozione della salute in ottica di un divertimento sano e consapevole per tutti: sarà presente un banchetto con un questionario anonimo riguardante l’uso e l’abuso di alcol tra i giovani e dove sarà possibile anche sottoporsi gratuitamente all’alcol test, grazie alla collaborazione con il Centro di alcologia clinica. Con un tasso alcolemico pari a zero, sarà regalato il braccialetto personalizzato Red night.

Il divertimento è assicurato, come testimoniano i numerosi partecipanti delle edizioni precedenti. Per assicurarsi la propria cuffia per la #SilentRedNight (questo l’hashtag ufficiale dell’evento), sarà possibile prenotarla anticipatamente, entro le 18 di giovedì 21 luglio al costo ridotto di 7 euro oppure, fino a esaurimento scorte, si potrà acquistare la sera stessa, a partire dalle 20.30, a 9 euro. Fondamentale il documento d’identità, in originale, per ritirare le cuffie.