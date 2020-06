Mezzo pesante si ribalta in A14, traffico bloccato da Ancona nord a Loreto

Tre chilometri di coda sull'autostrada, all'altezza di Camerano, per un incidente in cui è rimasto coinvolto un tir di una nota catena di supermercati che avrebbe anche perso il carico. Ferito il conducente. Da Torrette si è alzato in volo anche Icaro

CAMERANO – Un incidente sta paralizzando l’A14 dalle 14 di oggi, 22 giugno. Tra i caselli di Ancona nord e Loreto-Porto Recanati in direzione sud, sul territorio di Camerano, il traffico è bloccato con tre chilometri di coda per il ribaltamento di un mezzo pesante. Si tratterebbe di un tir di una nota catena di supermercati che avrebbe anche perso il carico. Ferito il conducente. Da Torrette si è alzato in volo anche Icaro.

Chi viaggia verso Pescara può uscire ad Ancona nord, percorrere la viabilità ordinaria, e rientrare in autostrada a Loreto. Sul posto sono arrivati tutti i mezzi di soccorso, la Polizia Stradale di Porto San Giorgio e il personale di Autostrade per l’Italia. (Servizio in aggiornamento)