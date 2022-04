Quando i pompieri hanno posto in sicurezza il teatro delle operazioni, gli agenti della Municipale hanno provveduto a gestire la viabilità e a sottoporre il mezzo a fermo amministrativo

OSIMO – Un trasporto eccezionale con a bordo una perforatrice cingolata sbaglia strada e rimane in panne lungo la via Sbrozzola ad Osimo nel tratto dove vige il divieto per autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate.

Sul posto sono giunti oggi, 28 aprile, tre mezzi dei Vigili del Fuoco e due pattuglie della Polizia locale. L’immane peso del complesso veicolare ha però richiesto l’intervento di una ditta specializzata con un mezzo particolare avente la potenza necessaria a trainare fuori il trasporto eccezionale.

Quando i pompieri hanno posto in sicurezza il teatro delle operazioni, gli agenti della Municipale hanno provveduto a gestire la viabilità ed a sottoporre il mezzo a fermo amministrativo mentre la patente del conducente è stata ritirata. Il convoglio pesa circa 80 tonnellate. L’intervento è ancora in corso e la strada, dalle ore 12.30, è completamente chiusa al traffico.