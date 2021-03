Tentata truffa ai danni di Astea, indagini in corso

OSIMO – Indagine in corso su una tentata truffa ai danni di Astea Energia.

«Nell’ambito di una tentata truffa che non ha a che fare con l’attività dell’azienda – rende noto l’azienda -, stiamo collaborando con le forze dell’ordine per rintracciare i responsabili. L’indagine, condotta a livello internazionale in collaborazione con gli uffici antifrode degli istituti di credito coinvolti, trattandosi di una tipologia di truffa che sembra abbia coinvolto altre società in Italia e all’estero, è oggetto di stretto riserbo».