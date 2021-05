Osimo, un tavolo tecnico per ridisegnare la viabilità nei punti critici

Nelle prossime sedute del tavolo tecnico saranno valutate soluzioni migliorative per San Biagio, come il cambio di viabilità all’incrocio tra via Ancona e via San Biagio, già sede di incidenti

OSIMO – Ha aperto un tavolo tecnico permanente l’amministrazione comunale di Osimo avviando un percorso per monitorare la viabilità cittadina e apportarne modifiche in tempo veloce. Stamattina, 31 maggio, in Municipio si è svolta la seconda riunione alla quale oltre al sindaco Simone Pugnaloni e all’assessore alla Viabilità Federica Gatto hanno partecipato i referenti degli uffici Lavori pubblici, il comandante della Polizia locale, il direttore di Osimo Servizi ed il geometra esterno alla quale la società comunale ha conferito una consulenza per elaborare dei progetti relativi a soluzioni alternative e migliorative della viabilità di competenza comunale.

Le prossime modifiche

Nella riunione di oggi si è deciso come implementare la segnaletica orizzontale e verticale e la disposizione dei parcheggi nella zona di Passatempo dove è stata di recente modificata la viabilità, impostando il senso unico di marcia davanti alla scuola elementare e alla palestra. Nelle prossime sedute del tavolo tecnico saranno valutate soluzioni migliorative per San Biagio, come il cambio di viabilità all’incrocio tra via Ancona e via San Biagio, sfruttando in alternativa la rotatoria le vie Ancona, Fermi e Tenco per l’immissione alla strada Septempedana 361. Lungo via Ancona si sono verificati diversi incidenti nel tempo, tra cui l’ultimo, quello che ha portato alla morte il centauro anconetano Diego Petruio. Lo stesso staff, una volta realizzato il secondo tratto della bretella tra via Jesi e via Montefanese che presto andrà cantierato, studierà come cambiare la viabilità di Padiglione per bypassare l’incrocio semaforico, impostando possibili obblighi di svolta sulla direttrice Ancona-Macerata e Jesi-Osimo.

Il progetto di lavoro

Lo staff che parteciperà ogni lunedì mattina al tavolo tecnico costituisce un ufficio del traffico di cui il Comune era privo e, assieme al dirigente del dipartimento Urbanistica, potrà elaborare il Piano del traffico urbano che integrerà il Prg per il quale si sta lavorando ad una variante generale. Nello specifico il geometra incaricato da Osimo Servizi produrrà planimetrie e valutazioni per superare le criticità dei vari quartieri della città, con interventi specifici inseriti in un contesto globale.