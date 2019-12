Successo per il pranzo di Natale al centro “L’accoglienza” di Osimo

La mensa di via Soglia anche quest’anno sta affrontando il Natale con grande dedizione verso chi ha bisogno. I volontari hanno organizzato il pranzo aperto a tutti e si stanno adoperando per rendere più vivibili le festività natalizie anche con pacchi viveri

OSIMO – La mensa di via Soglia a Osimo, “L’accoglienza”, anche quest’anno sta affrontando il Natale con grande dedizione verso chi ha bisogno. I volontari hanno organizzato il pranzo di Natale aperto a tutti, anche a coloro che prestano aiuto. Hanno preparato una bella festa a tavola e intanto, con l’aiuto dei soci, amici e simpatizzanti, si stanno adoperando per rendere più vivibili le festività natalizie non soltanto continuando a offrire pasti caldi ma soprattutto iniziando a confezionare pacchi viveri per i meno fortunati.

Sono soprattutto italiani, padri di famiglia che, spesso a causa della perdita di lavoro non riescono a vivere serenamente e hanno bisogno di un aiuto concreto. La povertà e la solitudine poi diventano più difficili da sopportare quando si accendono le luci del natale e per chi opera tutto l’anno a fianco di quelle persone è più urgente essere accanto a coloro che in questo periodo mostrano maggiormente la loro fragilità.

Presenti al pranzo c’erano una ventina di persone, tra cui il presidente della Croce rossa Adriano Antonella, il consigliere delle liste civiche ed ex sindaco Stefano Simoncini e il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Paola Andreoni che ha detto: «Sono stata felice di aver condiviso il pranzo di natale alla mensa. Un vero clima familiare, pieno di amore e di attenzione verso chi, in questo luogo, può condividere un pasto caldo in compagnia e sentirsi meno solo. Grazie al presidente del centro Alberto Copparini, all’energica Anna Rita Copparini e a tutti i volontari che vi operano. Sono davvero un orgoglio».

