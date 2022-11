Strade, Osimo e Castelfidardo mettono mano agli asfalti

OSIMO – Sono aperti diversi cantieri sulle strade della Valmusone per il rifacimento di altrettante strade. «In Consiglio comunale, nel piano delle opere pubbliche, sono state destinati più di un milione e 200mila euro (biennio 2021-2022) per la messa in sicurezza di strade, rotatorie e marciapiedi – afferma il gruppo consiliare di maggioranza del Pd di Osimo -. L’amministrazione comunale in questi due anni è intervenuta anche su molte strade secondarie, richieste dai cittadini nei consigli di quartiere ma che da lungo tempo erano rimaste nel dimenticatoio. Per il 2023 chiederemo di inserire altre importanti risorse economiche nel programma delle opere pubbliche, per portare avanti di pari passo la realizzazione di nuove infrastrutture con la manutenzione straordinaria di quelle già esistenti». E’ in corso di realizzazione l’asfalto in via Osimana tra Casenuove e Santa Maria Nuova, una via che per molti pendolari era diventata pericolosa. Di prossima realizzazione quattro rotatorie (Largo Trieste, Crocefisso, Campocavallo e Borgo) e via San Paterniano.

Gli asfalti a Castelfidardo

Nella vicina Castelfidardo è stato ultimato un nuovo stralcio di lavori mirato al ripristino delle condizioni di sicurezza e scorrevolezza su alcune importanti arterie cittadine: completata l’asfaltatura di via Ho Chi Min e su tratti di strada delle vie Colombo, Nobel e Gandhi. L’importo complessivo del progetto ammonta a 200mila euro. In previsione un ulteriore intervento per 50mila euro da aggiudicare entro fine anno.