Stazione a Loreto, nuove fermate dei treni per l’estate

LORETO – È la Delegazione pontificia del santuario della Santa Casa di Loreto a comunicare che è stata accolta la richiesta inoltrata tempo fa dalla stessa alle Ferrovie dello Stato e al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili per incrementare le fermate estive dei treni a lunga percorrenza, sia in direzione sud che in direzione nord, alla stazione di Loreto. Operative dal 12 scorso fino al 11 settembre due fermate giornaliere, quella delle 12.39 (partenza 12.41) effettuata dal treno IC605 sulla tratta Milano centrale-Lecce e quella delle 16:18 (partenza 16.20) effettuata dal treno IC612 sulla tratta Lecce-Milano Centrale. In aggiunta ci sono altre due nel fine settimana: il sabato il treno IC1545 fermerà a Loreto alle 15.12 (partenza alle 15.14) lungo la tratta Milano centrale-Lecce, mentre la domenica il treno IC1546 fermerà alle 15.48 (partenza alle 15.51).

Le parole dell’arcivescovo Dal Cin

L’arcivescovo delegato pontificio monsignor Fabio Dal Cin afferma: «Ringrazio innanzitutto Ferrovie e Ministero per aver investito sulla mobilità ferroviaria, garantendo l’attivazione di questo servizio, il cui valore oggi è ancor maggiore, in considerazione degli aumenti dei costi di carburante. Una tale decisione rappresenta un’opportunità importante per rendere più facilmente raggiungibile questo mirabile comprensorio turistico che ha nella riviera del Conero e in Loreto le sue eccellenze naturalistiche e storico-artistiche. Auspico vivamente che tutte le istituzioni (il Comune di Loreto, i Comuni limitrofi, gli altri enti locali e la Regione Marche), assieme alle associazioni di categoria, non perdano questa importante occasione offerta dalle Ferrovie dello Stato Italiane, valorizzandola e promuovendola, ciascuna secondo le proprie possibilità e competenze. Tali offerte favoriscono infatti la mobilità e ampliano la rete di collegamento nazionale. Inoltre, gli organi competenti del Ministero e delle Ferrovie stanno valutando la possibilità d’inserire la fermata a Loreto di due coppie di Intercity Roma-Ancona. Mi auguro che tutte le istituzioni contribuiscano a chiedere fin da subito che le fermate presso la Stazione di Loreto, inserite per ora solo nei mesi estivi, vengano confermate per l’intero anno».