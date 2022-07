Stadio Diana di Osimo, c’è il nulla osta per duemila spettatori

OSIMO – Si è riunita questa mattina (21 luglio) la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo allo stadio Diana di via Olimpia a Osimo. La struttura sportiva era stata sottoposta al vaglio della commissione nei mesi scorsi per ottenere una nuova omologazione. «In base alle prescrizioni il Comune, in collaborazione con l’Us Osimana che gestisce lo stadio, ha avviato una serie di interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le uscite di sicurezza, le sedute in tribuna con nuove poltroncine numerate, le recinzioni perimetrali, i bagni e la cartellonistica richiesta dai piani di emergenza ed evacuazione», ha spiegato il sindaco Simone Pugnaloni.

La commissione, presieduta dall’assessore Alex Andreoli, delegato dal sindaco comunque presente sul posto, e composta dal dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune (ingegner Roberto Vagnozzi), da un rappresentante di Asur Area Vasta 2 (dottor Francesco Minora), del comando provinciale dei vigili del fuoco (ingegner Francesco Berno), da una delegata della polizia locale (sostituto commissario Mersia Fenni), da un referente del Coni (ingegner Federico Cimino) e da esperti in elettrotecnica (ingegner Daniele Villani) ed in acustica (geometra Adriano Vaccarini), ha preso atto dei lavori di adeguamento e acconsentito ad una nuova omologazione che sale a duemila posti (mille e 250 per spettatori locali, 750 per il settore ospiti). «Un risultato importante in termini di sicurezza e di ripristino di una capienza adeguata per una città come Osimo e per le ambizioni della società calcistica che lo gestisce. Un altro obiettivo di mandato raggiunto che rende lo stadio Diana il più grande dell’intera Valmusone». Il primo banco di prova sarà il “Memorial Lanari Bellezza” per formazioni Primavera di club professionistici, alcuni di serie A. Il Diana dal 9 agosto sarà protagonista di alcune delle gare del girone eliminatorio e poi il 13 agosto della finalissima. L’auspicio dell’amministrazione comunale, che ha investito circa 150mila euro per modernizzare l’impianto, è di vederlo pieno già in occasione del “Memorial Lanari Bellezza” e poi nel prossimo campionato di Eccellenza nel quale è appena ritornata l’Osimana coronando al meglio l’anno del suo centenario.