Squillo della prima campanella in Valmusone, gli studenti tornano in classe

Gli studenti hanno preso posto in tutte le scuole della vallata sotto i migliori auspici per quanto riguarda la sicurezza e non solo

OSIMO – La prima campanella dell’anno scolastico è suonata stamattina, 14 settembre. Gli studenti hanno preso posto anche in Valmusone sotto i migliori auspici. Tremila e 694 sono quelli iscritti nei tre istituti comprensivi osimani: mille e 339 gli iscritti alla “Caio Giulio Cesare” (mille e 89 ad Osimo e 250 nei plessi di Offagna), mille e 124 alla “Bruno da Osimo” e mille e 231 all’istituto “Fratelli Trillini”. Stessi numeri, più o meno, dell’anno scorso.

Al “Corridoni Campana” di Osimo si contano 142 studenti al Liceo Classico, 327 allo Scientifico, 205 al Linguistico, 140 al Liceo delle Scienze Umane (ben sette sezioni in totale tra il primo e il secondo anno, un vero boom) e poi 54 al corso Geometri Cat e 274 a Ragioneria. «Nel giro di due anni siamo saliti da circa 900 studenti a mille 142 – dice la preside Milena Brandoni -. Quest’anno si contano più di 300 studenti iscritti alle prime classi e 14 nuove prime».

Non da meno l’Einstein-Nebbia di Loreto: «Le iscrizioni all’Alberghiero sono in lieve ma costante crescita già da due anni – conferma il dirigente scolastico Francesco Lucantoni -. L’Istituto Tecnico economico per il Turismo è invece cresciuto molto. Siamo passati da due classi dello scorso anno (una prima e una seconda) a cinque classi di quest’anno (due prime, una seconda e due terze). Complessivamente comunque un trend più che positivo».

Buoni anche i numeri all’istituto “Laeng-Meucci” di Osimo-Castelfidardo: «Per il Meucci sono 118 gli iscritti alle classi prime. Forte la crescita del Liceo Scienze applicate Ambientale con due classi da 22 e 23 più 73 ragazzi all’Itis (tre classi da 25, 24 e 24) – spiega il vicepreside Gabriele Calducci -. Per il Laeng sono 25 al professionale Manutenzione, 23 al professionale Moda, 41 all’Itis Meccatronica (20 più 21), quest’ultimo in crescita costante».

Superata la difficoltà per organizzare gli spazi e scongiurare classi troppo affollate vietate anche quest’anno per l’emergenza Covid. Facendo seguito alle indicazioni del Ministero e nel rispetto dei protocolli di sicurezza, ogni istituto ha messo in atto, di nuovo, modalità specifiche ad esempio per l’ingresso e l’uscita degli alunni. «Abbiamo fatto investimenti importanti per le manutenzioni per garantire il meglio ai nostri ragazzi considerando l’importanza della scuola in presenza», afferma l’assessore alla Pubblica istruzione Alex Andreoli.

Oltre a mensa e assistenza per disabili, partono anche gli scuolabus gestiti dall’azienda comunale Osimo Servizi. Rispetto ai 530 dell’anno scolastico scorso, ad oggi risultano iscritti 620 studenti tra materne, elementari e medie (la maggior parte, oltre 300), più quelli con disabilità che hanno un servizio dedicato. Per l’inizio della scuola l’amministrazione comunale ha avviato una serie di manutenzioni straordinarie negli edifici. Sono stati investiti 128mila euro suddivisi in quattro impegni di spesa: nello specifico, 44mila euro sono destinati a manutenzioni straordinarie ai pavimenti delle scuole materne di Campocavallo, Fornace Fagioli e Girotondo, 16mila euro per un impianto di ventilazione meccanica alla scuola materna Fornace Fagioli, 48mila euro per rifare tutta la nuova pavimentazione della scuola elementare di Padiglione, 20mila euro per interventi di controsoffittatura alle scuole materne di Passatempo e Fornace Fagioli e alla elementare Bruno da Osimo.

Castelfidardo

«Per quanto le limitazioni anti-Covid stiano scemando, non neghiamo che l’attenzione rimanga alta anche su questo fronte per essere pronti con adeguate contromisure in caso di rialzo dei contagi», dice l’assessore alla pubblica istruzione della vicina Castelfidardo Romina Calvani formulando a tutti gli studenti, insegnanti e al personale l’augurio di un anno scolastico regolare, proficuo e formativo.

Loreto

Da Loreto stamattina l’augurio del sindaco Moreno Pieroni: «Un grande in bocca al lupo a tutti i bambini e i ragazzi di Loreto che oggi rientrano a scuola. A loro, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico faccio, assieme al consigliere delegato all’Istruzione Maria Teresa Schiavoni, i migliori auguri di buon lavoro. Come amministratori siamo grati a tutto il mondo della scuola per il prezioso ruolo che svolge nella formazione dei nostri giovani. Il benessere dei nostri studenti è una priorità: il loro diritto a vivere serenamente lo studio va tutelato. Quando questo obiettivo viene raggiunto attraverso una collaborazione proficua tra la realtà amministrativa e le realtà scolastiche di ogni ordine e grado, è un successo ancora più grande per tutti noi. In questa giornata così significativa non voglio dimenticare le famiglie: negli ultimi due anni sono state chiamate a sostenere un enorme impegno e sono state fondamentali per la tenuta del sistema scolastico. Anche a loro va il nostro grazie, insieme con l’augurio che sia un anno scolastico sereno e proficuo».

Offagna

Anche la vicina Offagna è impegnata con i lavori per la nuova media e intanto ha investito nella ventilazione delle aule per garantire salubrità dell’aria.