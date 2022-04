Sorveglianza, Castelfidardo si aggiudica il contributo per il potenziamento

CASTELFIDARDO – Finanziato il progetto per il potenziamento della videosorveglianza a Castelfidardo. Con la firma del decreto da parte del Ministro dell’Interno Lamorgese, è ufficiale l’assegnazione di un altro importante finanziamento finalizzato al potenziamento del sistema di videosorveglianza urbana. «Su duemila e 78 Comuni partecipanti, il nostro si è piazzato al 126esimo posto nella graduatoria riferita all’annualità 2021, rientrando perciò tra i 416 ammessi, che hanno così colto l’opportunità di sfruttare il contributo statale – dice il sindaco Roberto Ascani -. Il comando di Polizia locale potrà dunque compiere un ulteriore passo nel già avanzato piano di implementazione della sicurezza urbana, step che consentirà di dotare la città di altre innovative telecamere a controllo digitale per la mappatura dei transiti veicolari e il controllo delle targhe». Si continua dunque a dare risposta ai “Patti per la sicurezza urbana” sottoscritti tra i prefetti e i sindaci e a tutelare popolazione e territorio. L’ammontare totale del progetto è pari a 45mila e 262 euro: la parte finanziata è di 18mila e 104 mentre i restanti 27mila e 157 erano già stati stanziati tra i fondi di bilancio. «Le telecamere innovative già in nostro possesso hanno permesso di individuare un numero consistente di trasgressori che hanno commesso reati sul nostro territorio. Proprio di recente alcuni malviventi che avevano commesso furti nei pressi del nostro cimitero sono stati individuati grazie a queste telecamere».

Le telecamere a Osimo

Anche Osimo ha partecipato a questo bando di cofinanziamento ministeriale però i requisiti favorivano i piccoli comuni e quelli che hanno un indice di delittuosità molto alto. Il comune di Osimo purtroppo non è rientrato: un ottimo punteggio è stato ottenuto nella valutazione della percentuale di cofinanzimento che il Comune si è impegnato a sostenere, però questo non è bastato per rientrare tra gli enti beneficiari. La città si è classificata 544esima.