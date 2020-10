Osimo, arrivano sconti sui bus scolastici

L’Amministrazione comunale, su proposta dell’assessore ai Servizi sociali Paola Andreoni, in accordo con il sindaco Simone Pugnaloni, ha stabilito per l’anno scolastico 2020-2021 un abbattimento delle tariffe del trasporto scolastico del 50%

OSIMO – L’Amministrazione comunale di Osimo, su proposta dell’assessore ai Servizi sociali Paola Andreoni in accordo con il sindaco Simone Pugnaloni, ha stabilito per l’anno scolastico 2020-2021 un abbattimento delle tariffe del trasporto scolastico del 50%, portando il servizio di andata e ritorno da 198 euro a cento e quello per una sola corsa da 121 a 60 euro. In aggiunta alla riduzione della tariffa, rivolta a tutte le famiglie, per alcune di esse ci sono vantaggi economici che vanno dal 60, 40 e 20 per cento a seconda dell’Isee 2020 posseduto, sempre a sostegno del pagamento delle tariffe del trasporto scolastico.

«Altra novità sta anche nel fatto che al fine di sburocratizzare, snellire la procedura per richiedere gli sconti e renderla più fruibile ai cittadini, l’amministrazione assieme al Dipartimento dei servizi sociali ha deciso di avvalersi di un form di domanda online cui gli interessati potranno accedere in qualunque orario e da qualsiasi pc alleggerendo la pressione del pubblico negli uffici soprattutto in tempi come questi che stiamo vivendo in cui la prudenza è d’obbligo – spiega il vicesindaco Andreoni -. È un primo passo verso lo snellimento delle procedure e la digitalizzazione che vogliamo estendere anche ad altri servizi. I cittadini in questo modo potranno evitare di presentarsi direttamente agli uffici dei servizi sociale e nello stesso tempo gli uffici avranno modo di elaborare le domande in tempi più celeri. A tale form si potrà accedere collegandosi al sito del comune di Osimo».