OSIMO – La giunta comunale di Osimo fa passi avanti sul fronte della sicurezza cittadina. I provvedimenti di questi giorni si collegano a quelli presi alla fine del maggio scorso, quando la giunta appunto aveva approvato lo stanziamento di 15mila euro per il collegamento del sistema di video-sorveglianza con la centrale della Questura di Ancona, rendendo Osimo il primo Comune in provincia a consentire alla polizia di Stato un controllo in tempo reale sulle spycam con sistema ocr. Proprio in quest’ottica sono stati installati, su oltre 80 spycam, 12 sistemi ocr dotati di tecnologia per la rilevazione e la lettura targhe. Il Comune aveva poi intrapreso una serie di consultazioni con la Prefettura e la Questura di Ancona per realizzare il collegamento delle telecamere ocr con il sistema Scntt (Sistema centralizzato nazionale targhe e transiti) del Viminale, il quale consente la verifica dei veicoli segnalati, rubati o sotto fermo amministrativo.

Sicurezza e video-sorveglianza: il bando del Comune di Osimo

L’assessore Federica Gatto

Nell’ultima seduta di giunta è stato approvato il nuovo bando di cofinanziamento per l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza e video-sorveglianza. «Anche per il 2021 è stato previsto il raddoppio del contributo rispetto al passato, cioè 500 euro senza alcun limite di spesa – dice l’assessore alla polizia Federica Gatto -, cofinanziamento che si accompagna al bonus sicurezza 2021 che prevede la possibilità di detrarre fiscalmente fino al 50 per cento le spese sostenute per la messa in sicurezza della propria abitazione. Una misura ormai consolidata che dal 2014 ha visto finanziare circa 90 sistemi di video-sorveglianza privata: un esempio virtuoso di integrazione delle politiche di sicurezza urbana». Le domande possono essere presentate fino al 15 ottobre.

Cresce la rete di video-sorveglianza a Osimo

Il sistema di video-sorveglianza a Osimo è munito di diverse telecamere con tecnologia ocr in grado di leggere le targhe dei veicoli circolanti e permetterne la memorizzazione nella centrale operativa situata al comando della polizia locale. Per implementare il sistema il Comune ha aggiunto la possibilità di inserire manualmente delle targhe in maniera tale da creare una black-list che segnali alle pattuglie operanti il transito dei veicoli ricercati. Per il 2021 comunque è previsto un grande progetto di ampliamento a livello di sicurezza che interesserà anche il centro storico, in particolare la zona dei Tre pini e le sottostanti fonti, il mercato coperto e alcuni vicoli. «Dovrà essere realizzato un progetto di espansione del sistema di videosorveglianza, che prevede un mutuo da centomila euro, con il potenziamento del server e della sala operativa della polizia locale», conferma Gatto, al lavoro in questi ultimi mesi dell’anno.