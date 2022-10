Sicurezza Osimo: pattuglie in centro contro alcol e droghe

OSIMO – Proseguono senza sosta i servizi per continuare a garantire a tutti gli osimani un fine settimana tranquillo. La formula è sempre quella della sinergia operativa interistituzionale e dell’attenta prevenzione. Il questore della Provincia di Ancona Cesare Capocasa ha provveduto a disporre uno specifico servizio integrato di controllo del territorio, in modo che gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Osimo, unitamente ai militari della locale Compagnia Carabinieri e agli agenti della Polizia Locale, hanno vigilato per tutta la serata le vie e le piazze del centro storico e controllato i noti luoghi di aggregazione di giovani e frequentatori dei locali in genere.

La presenza delle pattuglie ha quindi garantito che la nostra cittadina, in un sabato sera (29 ottobre) gremito di giovani ed adolescenti per il tradizionale evento gastronomico di inizio autunno, ma anche di famiglie con bambini, non fosse teatro di fenomeni di illegalità e microcriminalità. Perlustrate attivamente vie e piazze per scoraggiare eventuali assembramenti molesti ma soprattutto per contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi e le situazioni di degrado urbano.

Uno specifico segnale è stato infatti rivolto a prevenire il rischio di consumo di alcolici e di droghe. Monitorando con attenzione e ripetutamente i vicoli circostanti a corso Mazzini, piazza Marconi, via Sacramento, piazza Duomo, il Mercato coperto, i giardini di Piazza Nuova, via Lionetta, sono state identificate complessivamente 145 persone – di cui 21 con precedenti di polizia/penali – senza riscontrate irregolarità di sorta, e del pari durante le verifiche, anche con l’impiego dell’etilometro, e 20 vetture nel corso dei 3 posti di controllo effettuati, nessun infrazione alle norme della circolazione stradale è emersa. Nel contempo sono stati anche controllati 3 pubblici esercizi, senza che si sia riscontrato alcunché di anomalo nelle dette attività commerciali.