Sicurezza, allarme furti in Valmusone

LORETO – Altra serata di furti quella scorsa (19 gennaio) in Valmusone. A Loreto non c’è pace. Dopo l’inseguimento a piedi da parte del proprietario di un appartamento che stava per essere depredato a Villa Musone, fermatosi soltanto perché ha notato che uno dei ladri aveva in mano un cacciavite con cui stava per minacciarlo, i ladri sono riusciti a mettere a segno un furto in viale Marche aprendo la cassaforte custodita all’interno con una smerigliatrice. Un residente si è accorto e li ha inseguiti in auto per diversi chilometri fino a Porto Recanati per poi perderli di vista nel buio della notte. In realtà sono almeno due gli episodi denunciati sui quali indagano i carabinieri. Secondo le testimonianze raccolte, i malviventi sarebbero di nazionalità straniera. Incappucciati e in abiti scuri si sono arrampicati su una tubatura e una volta forzata una finestra si sono intrufolati nell’abitazione. Il rumore ha insospettito il residente che li ha visti salire a bordo di una Golf in via Bramante. Poco prima un altro colpo dalle modalità analoghe è stato messo a segno in via Bramante. Il dibattito si è acceso anche sui social dove i residenti chiedono aiuto. Quella stessa sera, forse la stessa banda di ladri, ha tentato un furto in via Asiago alla periferia della vicina Castelfidardo.