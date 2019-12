Sicurezza nelle festività, pattugliamenti notturni dei vigili

OSIMO – Sicurezza rafforzata durante le festività natalizie, con pattugliamenti della Polizia Municipale di Osimo e Castelfidardo anche la sera della vigilia di Natale. Dopo l’ondata di furti dei giorni scorsi che ha colpito in particolare le frazioni di San Biagio, Abbadia e Crocette, i sindaci Pugnaloni e Ascani puntano sul rafforzamento della videosorveglianza e su un piano straordinario di controllo del territorio soprattutto nelle ore serali, per monitorare la presenza di veicoli sospetti.

«Pattugliamenti notturni anche a Natale – ha spiegato il sindaco Roberto Ascani – affinché questo giorno sia per la nostra comunità solo un momento di gioia da vivere in famiglia con le persone più care».

Anche a Osimo l’Assessore alla Sicurezza Federica Gatto ha voluto ringraziare la Polizia Locale per la sua attività straordinaria di questi giorni, senza sosta anche durante le festività natalizie. «Un caro augurio a tutti loro e a tutti coloro che in questi giorni lavoreranno per la nostra sicurezza, la nostra salute e la nostra serenità – ha spiegato l’assessore. ueste persone rappresentano il vero significato del Natale: mettersi a completa disposizione di chi ha bisogno e necessità, anteponendo lo spirito di servizio alle proprie esigenze»

