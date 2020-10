Servizi, il Comune di Offagna si riorganizza. Parola al sindaco

OFFAGNA – È partita la riorganizzazione dei servizi al Comune di Offagna. Dopo un iter travagliato prende corpo la riorganizzazione amministrativa del Comune partendo dall’istituzione di un nuovo posto di istruttore contabile, da ricoprire a breve o con concorso o attingendo a graduatorie esistenti. Il provvedimento è stato recentemente approvato dalla Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti locali dopo un procedimento durato oltre due anni.

«Il nostro Comune è soggetto al controllo del Ministero dell’Interno per quanto riguarda la dotazione organica ed il costo del personale per gli effetti dello stato di dissesto finanziario cui siamo ancora sottoposti e che contiamo di chiudere entro qualche mese – spiega il sindaco Ezio Capitani -. Il posto di istruttore contabile, di nuova istituzione, è la prima pedina per la riorganizzazione amministrativa dell’ente, indispensabile per una conduzione finanziaria sana ed equilibrata. A questo provvedimento ne seguiranno altri finalizzati a coprire ruoli attualmente scoperti. Il Comune di Offagna infatti, già con un organico sottodimensionato da tempo, ha subito un’ulteriore perdita di personale a seguito di pensionamenti e provvedimenti disciplinari ancora non conclusi».

Anche Offagna ha aderito in queste ore all’evento nazionale “Bauli in piazza” per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle precarie condizioni lavorative di tutti gli operatori dello spettacolo. Grazie all’impegno di due giovani neo offagnesi che lavorano nel settore si è deciso di colorare di luce rossa per alcuni giorni il mastio della Rocca. L’iniziativa è coincisa con il Festival “CineOff”, magistralmente organizzato dalla Guasco srl di Ancona, svoltosi ad Offagna dal 25 al 27 settembre scorso con grande successo.