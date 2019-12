Osimo, sequestrati 1.500 giocattoli da uno store

Erano posti in vendita al pubblico in violazione della normativa sulla sicurezza. A effettuare il controllo la guardia di finanza, nel corso della campagna di rafforzamento dei controlli in occasione delle festività di fine anno

OSIMO – Sono stati sequestrati mille e 500 giocattoli per bambini di varie età, tra cui bambole e giochi di vario genere, contenuti in 333 confezioni, che erano posti in vendita al pubblico in violazione della normativa sulla sicurezza. I finanzieri della Tenenza della Guardia di Finanza di Osimo, nel corso della campagna di rafforzamento dei controlli in occasione delle festività di fine anno “Natale più sicuro” predisposta dal Comando Provinciale di Ancona, hanno effettuato interventi in materia di tutela dei diritti di privativa industriale e di sicurezza prodotti.

In un punto vendita di Osimo, situato all’interno di un centro commerciale, tra le merci esposte sono stati rinvenuti prodotti risultati privi delle obbligatorie informazioni e delle avvertenze in lingua italiana. Il decreto legislativo 54 del 2011, che ha attuato la direttiva europea sulla sicurezza dei giocattoli, prevede che tali beni venduti debbano riportare specifiche notizie e avvisi del prodotto commercializzato per garantire gli acquirenti e i fruitori dei giochi stessi. La merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo e messa a disposizione della Camera di Commercio di Ancona per le incombenze del caso.

In questo periodo a ridosso delle festività natalizie, sono intensi gli interventi ed i controlli svolti dalla Guardia di Finanza negli esercizi commerciali dell’hinterland anconetano. Le attività di servizio sono rivolte oltre che al contrasto di fenomeni, tra cui il commercio di beni contraffatti, anche ad altre forme di illeciti amministrativi, come quelli previsti dal codice al consumo a tutela dei consumatori di ogni età, nonché delle aziende rispettose delle regole.

