“Scuole sicure”, Osimo aderisce al bando di prevenzione contro droghe e alcol

OSIMO – Il sindaco Simone Pugnaloni l’aveva anticipato durante lo scorso Consiglio comunale (30 settembre) che il Comune di Osimo avrebbe aderito al bando “Scuole sicure – Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici” per l’anno scolastico 2020-21. «Più che repressione contro i comportamenti scorretti c’è da fare formazione e risorse il Comune le mette per questo. Abbiamo intercettato il bando per “Scuole sicure”, andremo cioè a fare formazione attraverso il personale docente nelle scuole con le forze dell’ordine», aveva detto.

Il progetto, predisposto dalla Polizia locale in collaborazione con l’amministrazione comunale, mira a contribuire alla costruzione di un modello di sicurezza attivamente partecipata e riguarda interventi a tutto tondo per rafforzare le iniziative di prevenzione. Nel progetto sono nel mirino la scuola media “Caio Giulio Cesare”, il liceo Classico, Scientifico e Linguistico “Campana”, l’istituto Tecnico commerciale e geometri “Corridoni” e l’istituto di istruzione superiore “Laeng Meucci”. Tutta l’azione prevista si svolgerà proprio in quelle scuole per promuovere la diffusione della cultura e dei valori del vivere civile.

L’intero progetto prevede anche l’ampliamento dell’attuale sistema di videosorveglianza della città, l’intensificazione delle attività di controllo in orario straordinario e i percorsi formativi di prevenzione del disagio e della devianza legati al consumo di sostanze stupefacenti toccando anche la tematica dell’alcol, con il ciclo di incontri periodici appunto tra gli studenti e gli operatori della Polizia locale. Saranno visionati filmati, ci saranno interventi e anche l’uso di occhiali che permettono la percezione visiva data dagli effetti attivati dal consumo di droghe e abuso di alcol. Il progetto prenderà avvio entro il mese di ottobre e terminerà a giugno 2021. L’importo oggetto del contributo per il progetto è pari a 20mila e 800 euro.