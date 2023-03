Scuole al top, premi agli istituti di Loreto e Castelfidardo

LORETO e CASTELFIDARDO – Stanno portando a casa grandi risultati gli studenti delle scuole della Valmusone. Fra i 10 progetti eTwinning vincitori dell’omonimo premio nazionale figura la scuola secondaria di primo grado “Lotto” di Loreto. L’ambito riconoscimento ha lo scopo di certificare il valore dell’attività didattica del singolo docente e delle classi coinvolte, come pure di documentare, disseminare e condividere le buone pratiche di progetto attivate dagli insegnanti eTwinner. E ciò è avvenuto lo scorso dicembre a Bologna, nell’ambito di una cerimonia significativa, alla presenza di personalità del mondo della scuola, dirigenti e docenti di tutta Italia. I vincitori, divisi in quattro categorie di grado scolastico, sono stati selezionati fra i quasi mille e 200 progetti che hanno ottenuto il certificato di qualità eTwinning.

Il Premio

Il premio nazionale eTwinning è il maggiore riconoscimento a livello nazionale della comunità europea per la collaborazione a distanza tra scuole e viene assegnato annualmente dall’Unità nazionale eTwinning Indire per valorizzare i migliori progetti realizzati da docenti di scuole italiane nell’anno scolastico passato. Il progetto della Lotto ha visto la classe terza E protagonista, assieme professoressa di inglese Paola Traferro e alle scuole Halil İnalcık Anadolu Lisesi Etimesgut e Akyurt Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Akyurt della Turchia, Základná škola s materskou školou, Hlavná 15 e Hôrky Žilina della Slovacchia e Ies Medina Albaida Zaragoza, Spagna.

«Questo lavoro internazionale è partito dalle diversità geografiche e storiche per realizzare un grande, ideale giro del mondo con l’obiettivo di creare una bacheca digitale contenete percorsi turistici sostenibili, avendo come riferimento i siti indicati dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità – spiega la prof Traferro -. Le attività progettuali interamente integrate nel curricolo scolastico hanno permesso la realizzazione di un percorso interdisciplinare in inglese, grazie ad azioni reali legate alla cittadinanza, al turismo sostenibile e ai beni culturali. L’approccio pedagogico predominante è stato mettere al centro gli alunni che hanno svolto i compiti in modo autonomo e creativo, cooperando con i loro coetanei stranieri, utilizzando gli strumenti digitali per interagire in prima persona nel forum, nelle bacheche virtuali, nei sondaggi». I ragazzi sono stati festeggiati in una cerimonia di consegna premi e certificati nell’aula magna dell’istituto comprensivo “Solari”, alla presenza della dirigente scolastica Luigia Romagnoli, del vicesindaco Nazzareno Pighetti, del delegato alla Pubblica istruzione Maria Teresa Schiavoni e dell’assessore ai Gemellaggi Daniela Romanini.

Le insegnanti delle “Lotto”

I premi del “Meucci”

Dopo la qualifica regionale e il premio “Core Values” conquistati a Fermo il 21 gennaio, un’altra grande soddisfazione per il team “Meucci Fleet” dell’istituto superiore Meucci di Castelfidardo alle finali nazionali del concorso di Scienza e Robotica che si sono tenute a Piacenza dal 10 al 12 marzo. In rappresentanza della regione Marche, assieme alla squadra “Savoia_02” dell’istituto di Ancona Savoia Benincasa, il gruppo era composto dagli alunni Michele Stanescu, Pietro Di Palmo, Brando Severini, Mattia Ottavianelli, Enrico Maria Guercio, Lapo Cremonesi e capitanato dai professori Marco Anselmi e Christian Staffolani. A loro il premio “Stella nascente”, attribuito alla squadra esordiente che ha avuto un miglior piazzamento ed ha dimostrato maggiori possibilità di evoluzione. Una tre giorni intensa in cui i 28 team provenienti da tutta Italia si sono sfidati sul tema della robotica innovativa costruita con i mattoncini Lego, dopo un’intera stagione di qualificazioni in tutta Italia e 200 squadre coinvolte. L’istituto poi si è aggiudicato la vittoria del contest “Il libro e lo sport per un futuro più inclusivo”, indetto nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Io leggo perché”. Tutto è nato nello scorso mese di ottobre, quando, partecipando come negli ultimi anni al progetto nazionale di promozione alla lettura, è pervenuta la proposta, da parte degli organizzatori, di prendere parte al contest inviando dei lavori che unissero l’amore per la lettura a quello per lo sport all’insegna del grande valore dell’inclusione. L’idea, che è stata quella di realizzare, sul modello del format Rai “Il circolo degli anelli”, una propria trasmissione: “Il circolo dei lettori – sportivi inclusivi”. La scuola è risultata tra le prime 10 superiori di Italia su oltre 700 contest realizzati. Il premio un buono spesa di mille euro da utilizzare nella libreria partner Aleph di Castelfidardo.