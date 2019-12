Piano scuole, la nuova media di Castelfidardo beneficerà del prestito CDP

La Valmusone beneficerà di diversi milioni di euro per gli istituti scolastici, nuovi e non. La Regione Marche, infatti, ha stipulato un contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per la concessione di un prestito, con oneri a carico del bilancio dello Stato

CASTELFIDARDO – La Valmusone beneficerà di diversi milioni di euro per le scuole, nuove e non. In primis Castelfidardo per la nuova scuola media da quattro milioni e mezzo di euro da costruire nell’area di via Montessori. Cassa Depositi e Prestiti, infatti, ha stipulato un contratto con la Regione Marche per la concessione di un prestito, con oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il totale ammonta a 48 milioni e 400mila euro per il finanziamento di interventi sulle scuole appunto, cinque delle 20 marchigiane delle quali sono nella provincia di Ancona. Per la secondaria di primo grado della città della fisarmonica si parla del primo lotto che la Cdp ha ritenuto cantierabile: il finanziamento concedibile è pari a tre milioni e 555mila euro mentre il cofinanziamento è calcolato in 945mila euro. «Il progetto finale prevede di spostare in due step entrambi i plessi dell’istituto comprensivo “Soprani” e “Mazzini” nel polo di via Montessori», ha detto il sindaco Roberto Ascani. Incerti i tempi di inizio ma si stimano brevi, già nel primo trimestre del 2020.

Buone nuove anche per la costruzione della nuova scuola materna di Filottrano, città che necessita di nuovi spazi per i piccoli alunni: per quest’edificio scolastico è stato considerato concedibile un milione e 211mila euro. Per l’ampliamento della scuola dell’infanzia “Girotondo” di Agugliano e Polverigi (Unione Terra dei Castelli) poi il fondo concedibile è pari a 800mila euro. Le altre due scuole della Provincia dorica sono l’istituto superiore di Jesi “Galilei” che necessita di adeguamento sismico così come l’infanzia e primaria “De Amicis” di Ancona.

