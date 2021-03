Osimo, una scuola media in centro e nuovi alloggi di edilizia agevolata

La giunta ha deliberato lo studio di fattibilità sismica dell'ala del plesso Santa Lucia oggi inutilizzato in pieno centro storico. In accordo con Erap si potrà partire con la realizzazione del nuovo edificio scolastico. Poi gli alloggi

OSIMO – La giunta osimana ha deliberato lo studio di fattibilità sismica dell’ala del plesso Santa Lucia oggi inutilizzato, in pieno centro storico. È possibile la ristrutturazione senza demolizione. Ora in accordo con Erap si potrà partire con la realizzazione della nuova scuola media in centro con annessa palestra e un ampio parcheggio per i residenti a costo zero.

«Un intervento che prevederà finalmente di superare la coabitazione delle scuole medie “Kruger” e “Caio Giulio Cesare” nello stesso plesso nel piazzale Bellini – spiega il sindaco Simone Pugnaloni -. È tutto a costo zero perché l’Erap, che acquisirà la disponibilità dell’immobile di Santa Lucia, ricaverà il suo “guadagno” dai piani superiori rispetto alla nuova media che realizzerà per il Comune, nuovi alloggi di edilizia agevolata da mettere a disposizione di giovani coppie ad affitti calmierati. È un progetto insomma che permetterà all’amministrazione comunale di raggiungere un triplice obiettivo: sociale, di valorizzazione del centro storico e soprattutto di qualificazione dell’edilizia scolastica esistente». Prossimo passo la firma tra Comune di Osimo ed Erap di una convenzione che definirà i tempi e i metodi di realizzazione.

Nel contempo il Comune resta in contatto con l’Erap perché siano svolti da parte dell’ente stesso i sopralluoghi e controlli necessari per assicurare la massima attenzione al mantenimento in buono stato degli alloggi da parte degli assegnatari e al rispetto degli spazi comuni che devono essere lasciati liberi da ingombri e ordinati.