Scuola, l’istituto Laeng-Meucci di Osimo presenta il progetto Way

Si basa sul Whole school approach, un modello formativo che tende a sviluppare un approccio che ha come scopo la promozione del benessere psicofisico degli studenti, migranti ma non solo

OSIMO – Si svolgerà lunedì 3 ottobre l’incontro finale del progetto Way, di cui l’istituto “Laeng-Meucci” di Osimo-Castelfidardo è partner assieme ad altri istituti e organizzazioni di Grecia, Portogallo, Spagna, Polonia, Belgio e in collaborazione con l’Università “Bicocca” di Milano.

Il progetto è basato sul Whole school approach, un modello formativo che tende a sviluppare un approccio che ha come scopo la promozione del benessere psicofisico degli studenti, migranti ma non solo. L’iniziativa ha preso il via nel mese di ottobre 2021 con incontri di preparazione in Spagna e in Polonia ed è proseguita con un corso che si è tenuto dal 5 al 9 settembre di quest’anno a Silves, in Portogallo, e che ha visto partecipare ben cinque docenti del nostro istituto.

Lunedì il seminario finale che prevederà varie relazioni sul tema del benessere degli alunni, necessario per prevenire la dispersione scolastica e favorire l’inclusione sociale. Il progetto, infatti, si pone come scopo fornire supporto a docenti ed operatori per fronteggiare problematiche legate a studenti con background migratorio (ansia, mancanza di stima), produrre un manuale con linee metodologiche, una pubblicazione dei risultati ottenuti dopo la formazione dei docenti, un documento con l’analisi dei bisogni formativi effettuata dai partecipanti e promuovere l’integrazione e il benessere degli studenti, soprattutto migranti, introducendo il whole school approach.