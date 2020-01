Castelfidardo, al “Meucci” la didattica del futuro: un corso per Elettronica musicale

CASTELFIDARDO – All’istituto “Meucci” di Castelfidardo a partire dal prossimo anno scolastico è previsto l’ampliamento dell’offerta formativa con la nascita di un istituto tecnico per Elettronica musicale, tra i primi in Italia, pensato e sostenuto dall’Amministrazione comunale per intercettare le richieste del distretto industriale dello strumento musicale che da sempre caratterizza la realtà locale.

Il corso unisce le conoscenze di teoria e tecnologia musicale con le competenze specifiche nel campo della costruzione di sistemi elettronici di generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali audio. I tradizionali laboratori di Elettronica e Elettrotecnica verranno in parte adattati e finalizzati alla programmazione specifica di controllori, processori e dsp in campo audio.

«Ho trovato una scuola già ben organizzata, con un team docente motivato, competente ed instancabile – dice la nuova dirigente scolastica Milena Brandoni -. Gli studenti crescono e apprendono attraverso diverse iniziative, fuori e dentro la scuola. È mia intenzione potenziare quelle azioni innovative volte all’acquisizione di competenze digitali, linguistiche e di cittadinanza attiva. Una delle idee che realizzeremo riguarda l’utilizzo sistematico del tablet nella didattica disciplinare di una classe digitale al liceo Scientifico. Incrementeremo inoltre le uscite didattiche sia in Italia che all’estero, convinti che gli scambi e i contatti con altre realtà possano migliorare la nostra formazione culturale e la personalità in crescita dei nostri ragazzi. Lavoreremo per aumentare il senso di responsabilità civico degli studenti per stimolare il loro impegno attivo e il coinvolgimento diretto nella società che ha sempre più bisogno di energie giovani e costruttive».