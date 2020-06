Scuola e ambiente: il Laeng di Osimo “promosso” dall’Onu

Importante riconoscimento per l’istituto scolastico osimano, citato dal sito web delle Nazioni Unite come esempio virtuoso in tema di economia circolare. La preside Milena Brandoni: «lo Sviluppo Sostenibile è una mission della nostra scuola»

OSIMO – Importante riconoscimento per l’istituto IIS Laeng-Meucci di Osimo, citato dall’ONU nel proprio sito web come esempio virtuoso in tema di economia circolare.

La scuola osimana su iniziativa di Frida Paolella, referente per OsimoLab, era stata coinvolta in un percorso di valorizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile. Studenti e insegnanti sono stati protagonisti di una serie di iniziative e incontri, tra cui quello con l’astrofisica Francesca Faedi, per valorizzare la scienza come un’attività essenziale per il futuro del nostro pianeta e per il raggiungimento dei 17 Obiettivi ONU.

In particolare lo scorso mese di novembre, in occasione della Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo, la classe prima del corso Meccatronici ha partecipato ad un evento che ha visto la presenza di autorevoli scienziati di origini marchigiane, tra cui il Prof. Fulvio Fusi Pecci, Vice Presidente Società Astronomica Italiana, il Prof. Francesco Tombesi, astrofisico di fama mondiale nonché collaboratore NASA, e la stessa Francesca Faedi.

In questa occasione gli studenti dell’Istituto Laeng-Meucci hanno ricevuto in consegna un kit componibile di cubi cartonati, rappresentanti i 17 Obiettivi Onu per lo Sviluppo Sostenibile, uno modo per incentivare la programmazione di attività di sensibilizzazione al tema. Il Kit è stato composto ed esposto in permanenza nell’atrio della scuola ed è tuttora utilizzato per laboratori didattici.

L’impegno degli studenti del Laeng non si è fermato qui. A gennaio Cristina Ripanti, studentessa della classe quinta del corso moda, accompagnata da Francesca Faedi e dalla prof.ssa Stefania Nasuti, è volata a Cambridge per intervistare il premio Nobel per la Fisica 2019 Didier Queloz.

E neppure la pausa forzata per l’emergenza Covid ha interrotto il percorso intrapreso dall’Istituto Laeng. Il 5 giugno, nella Giornata Mondiale dell’Ambiente, l’Architetto Marco Capellini, esperto di Economia Circolare, ha tenuto un’interessante video lezione su temi come i nuovi materiali EcoSostenibili, il riciclaggio avanzato, il consumo consapevole e la gestione delle risorse planetarie in rapporto alla popolazione mondiale, tutto nel solco degli obiettivi 11 e 12 indicati dall’ONU nell’agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Grande soddisfazione da parte della Dirigente Scolastica Milena Brandoni, secondo cui l’istituto deve ormai guardare ai 17 obiettivi ONU come a qualcosa di irrinunciabile, una parte della mission della scuola, che si impegnerà a realizzare occasioni formative su questi temi per i propri studenti.