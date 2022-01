Osimo, via libera agli screening per gli studenti al Palabaldinelli

Il giorno dell'Epifania sarà dedicato allo screening anti Covid per i ragazzi per un ritorno sui banchi in sicurezza dopo le feste natalizie

OSIMO – Giovedì 6 gennaio nelle Marche ci sarà possibilità di sottoporsi gratuitamente a tampone Covid per tutti gli studenti delle scuole elementari e medie che hanno avuto contatti stretti con positivi o che manifestano sintomi. Lo ha annunciato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli nel corso di un lungo (oltre 14 minuti) videomessaggio augurale pubblicato ieri sera (2 gennaio) sulla propria pagina Facebook che parte con il ringraziamento a tutti i sanitari, in particolare quelli marchigiani, in prima linea da quasi due anni nella lotta contro la pandemia da Covid-19. «Il servizio sanitario regionale e le Aziende Sanitarie, – ha riferito Acquaroli – stanno predisponendo per la popolazione scolastica delle scuole elementari e delle scuole medie, per il giorno 6 gennaio, la possibilità di sottoporsi a tampone gratuito per tutti i ragazzi che hanno avuto contatti stretti con positivi o che manifestano sintomi. Un’iniziativa volta a garantire il più possibile un rientro nelle aule scolastiche in sicurezza».

Lo screening al Palabaldinelli

Per Osimo è arrivata subito la notizia, avrà il Palabaldinelli per l’attività di screening: «Weekend senza sosta sotto l’aspetto della sicurezza sanitaria scolastica, al fine di ‘regalare’ un tampone gratuito a tutti gli studenti, come da disposizioni della Regione Marche, un lungo filo diretto tra l’Asur ed il nostro consigliere regionale di riferimento, Dino Latini, affinché anche gli studenti osimani potessero beneficiare del servizio. Così è stata confermata la data del 6 dalle ore 8.30 alle 13 al Palabaldinelli di Osimo – dice Monica Bordoni, capogruppo consigliare delle Liste civiche -. Sarà una mattinata dedicata agli studenti che intendono farsi un tampone e ritornare sui banchi di scuola in piena sicurezza sanitaria. Fondamentali saranno le disposizioni del prossimo Consiglio dei Ministri del 5 gennaio ma intanto cerchiamo di essere stiamo pronti».

Poi il sindaco Simone Pugnaloni: «Questa mattina (3 gennaio) sono stato contattato dal direttore del distretto sanitario ex z.t. 7 dottor Claudio Martini e ho dato la disponibilità all’utilizzo del Palabaldinelli per lo screening agli studenti prima del loro rientro a scuola. Il sopralluogo è avvenuto in data odierna alla presenza del dirigente Asur e suoi collaboratori ed il Comune di Osimo. Una buona pratica per la quale ringraziamo la Regione Marche e l’Asur per aver pensato ad Osimo, una location già perfettamente sperimentata mesi fa con lo screening di massa alla popolazione ben riuscito. II Comune ha messo subito a disposizione oltre la location, Ufficio tecnico, Osimo servizi , Astea e volontariato locale. In attesa di conoscere modalità di attuazione con precisione, invitiamo tutta la popolazione studentesca a partecipare».

La sede Usca

È stato pubblicato intanto l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la locazione di un nuovo immobile da destinare ad attività sanitaria dell’Usca a Osimo, dopo le proteste per i lunghi incolonnamenti di auto lungo la statale 16 per i tamponi. Le offerte devono pervenire per il 14 gennaio. Pubblicato anche un manifestazione di interesse per locazione locali per la nuova sede del poliambulatorio con scadenza il 21. Se a Osimo sarà presto riattivato il servizio della guardia medica, al centro prelievi di Loreto compare un cartello in cui si avvisano gli utenti che i prelievi verranno ridotti per grave carenza di personale tecnico e quindi dal lunedì al venerdì saranno accettate massimo 40 persone su prenotazione e il sabato solo richieste urgenti.