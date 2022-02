Sanità e futuro dell’ospedale di Osimo, presidio del Pd in centro

Il gruppo di maggioranza è sceso in piazza per protestare contro la riorganizzazione della sanità regionale. Approvato l'impegno da parte della Regione a implementare nuove Case della Comunità

OSIMO – Su sanità e futuro dell’ospedale Ss. Benvenuto e Rocco a Osimo si concentra il dibattito cittadino in queste ore. Con l’approvazione del nuovo piano e l’arrivo dei nuovo fondi sono divampate polemiche e la città accoglie quasi giornalmente nuovi annunci. «All’ospedale di Osimo è arrivato il primo carico di 30 unità letto completamente nuovi, in attesa di essere sostituiti da anni, per un impegno di spesa di oltre 200mila euro», afferma il presidente del Consiglio regionale Dino Latini.

La protesta del Pd ad Osimo

Ieri, 24 febbraio, il Pd alla maggioranza però ha manifestato all’angolo di piazza Boccolino. «Abbiamo informato i cittadini dei mancati fondi per la sanità ad Osimo da parte della Regione. La riorganizzazione della sanità regionale nuoce alla salute dei cittadini di Osimo e della Valmusone – dicono Cristiano Pirani e Saura Casigliani, segretario e vice -. Di tutti i milioni di euro del Pnrr, non ce n’è uno che verrà speso per il nostro territorio. Anzi, ci viene tolta l’istituzione di una Casa della Salute (oggi ridenominata Casa della Comunità), un servizio essenziale di assistenza sanitaria, che invece era prevista nel piano sanitario della giunta Ceriscioli assieme al nuovo Ospedale Inrca dell’Aspio. La Regione Marche non investe nella sanità ad Osimo esclusivamente per una sua scelta politica. È bene ricordare che i fondi del Pnrr per la missione Salute, sono destinati prevalentemente al potenziamento o la creazione di presidi territoriali, come le Case della Comunità o gli Ospedali di Comunità. Una casa della comunità è una struttura in cui è previsto un team di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti, infermieri di comunità e operatori socio-sanitari. Il piano regionale indica la presenza di una casa della comunità ogni 20mila abitanti, ma ad Osimo, che ne conta 35mila, non è prevista. Perché?».

L’investimento

Proprio oggi, 25 febbraio, una bella e confortante notizia per la sanità pubblica osimana. «Grazie all’azione tempestiva dei consiglieri regionali del Pd, con la totale condivisione ed unità di intenti del circolo Pd Osimo, è stata approvata dal Consiglio regionale una risoluzione che impegna il presidente Acquaroli e la sua Giunta ad implementare nuove Case della Comunità ed Ospedali della comunità fino al raggiungimento delle soglie di una Casa di Comunità ogni 20mila abitanti e di un Ospedale di Comunità ogni 50mila abitanti, oltre agli investimenti già programmati con il piano Pnrr-Sanità approvato in questi giorni. Questo consentirà almeno l’istituzione di un’altra casa della Comunità della Valmusone, così come richiesto dal gruppo Pd».