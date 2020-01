Sampress Volley, Dignani: «Daremo il massimo e speriamo nell’aiuto del pubblico»

LORETO- Il punto conquistato dalla Sampress Nova Volley Loreto nella trasferta di Andria ha mosso la classifica dei loretani che ora, seppur preoccupandosi ancora delle sabbie mobili, iniziano anche ad intravedere la zona playoff. Il momento della formazione di coach Romano Giannini è stato raccontato dal libero Lorenzo Dignani, uno dei più positivi fino a questo momento della stagione:

«Siamo capaci di tutto e purtroppo anche del contrario di tutto e più volte anche nel corso della stessa partita. Andria è lo specchio della nostra stagione. Questo inevitabilmente condiziona il rendimento e la nostra classifica costringendoci a inseguire».

Ora il derby con la Bontempi Casa poi Pineto: «Domenica in casa vogliamo vincere. La partita è sentita perché ci sono tanti ex e ci si conosce bene anche per le amichevoli disputate in pre-campionato. Sarà dura perché loro ci sono davanti in classifica e vogliono restare agganciati al treno playoff. Manca tanto alla fine ma i punti pesano soprattutto negli scontri diretti».

E una componente fondamentale, secondo Dignani, potrebbe essere rappresentata dal pubblico loretano: «Daremo il massimo e contiamo sull’aiuto del pubblico di Loreto. Vorremmo regalarci una grande domenica anche per andare poi a Pineto con la convinzione di poter vincere come accadde l’anno scorso».